Global piyasalarda önemli bir dizel tedarikçisi olan Rusya, otomobil yakıt fiyatlarının artışının ardından yurt içi akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla yakıt ihracatını geçici olarak sınırladı.

Global piyasalarda önemli bir dizel tedarikçisi olan Rusya, otomobil yakıt fiyatlarının artışının ardından yurt içi akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla yakıt ihracatını geçici olarak sınırladı.

Maliye basın ofisi web sitesinde, "Geçici kısıtlamalar yakıt piyasasının doyurulmasına yardımcı olacak ve bu da kişi için fiyatları düşürecek" açıklamasını yaptı. Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan bir belge daha sonra yayınlanacak. Tedbir aynı zamanda Rusya'nın daha az ihraç ettiği benzin için de geçerli.

Tedbir, küresel dizel pazarlarındaki mevcut kıtlığı daha da kötüleştirebilir. Dünyanın petrol rafinerileri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve müttefikleri en büyük tesislerde olan Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen ham petrol arzının kısıtlanması nedeniyle yeterli miktarda yakıt çıkışında zorlanıyor.

Rusya hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarını dizginleyecek önlemlere karar vermek için petrol ürünleriyle toplantılar yapıyor. Geçen hafta Devlet Başkanı Vladimir Putin, arkadaşların ve gelecekte nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştıkları belirtildii ancak kayıt edebilen kişinin söylediğine göre çekişmeler devam etti.

Artan otomobil yakıtı fiyatları, Kremlin'in Mart ayında düzenlenen başkanlık seçimlerine hazırlanırken potansiyel bir siyasi başlangıç ​​olarak enflasyona ve büyük katkıyı sağlayan faktörlerden biri oldu. Federal İstatistik Servisi'nin güncel verilerine göre, Rusya'da perakende benzin ve dizel fiyatları, yıllık fiyatta 18 Eylül'e kadar yüzde 9,4 oranında artarken, genel turizm fiyatlarında yüzde 4'lük artış görüldü.

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