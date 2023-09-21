  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Rusya'dan dünyaya kötü haber! Akaryakıt ihracatına sınır
‹ Önceki Haber Döviz mevduatlarından çıkış sürüyor Döviz mevduatlarından çıkış sürüyor Sonraki Haber › İki hisse brüt takasa alındı İki hisse brüt takasa alındı

Rusya'dan dünyaya kötü haber! Akaryakıt ihracatına sınır

21.09.2023 - 15:11 | Son Güncelleme :
Rusya'dan dünyaya kötü haber! Akaryakıt ihracatına sınır | Genel Haberler

Global piyasalarda önemli bir dizel tedarikçisi olan Rusya, otomobil yakıt fiyatlarının artışının ardından yurt içi akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla yakıt ihracatını geçici olarak sınırladı.

 Global piyasalarda  önemli bir dizel tedarikçisi olan Rusya, otomobil yakıt fiyatlarının artışının ardından yurt içi akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla yakıt ihracatını geçici olarak sınırladı.

 Maliye basın ofisi web sitesinde, "Geçici kısıtlamalar yakıt piyasasının doyurulmasına yardımcı olacak ve bu da kişi için fiyatları düşürecek" açıklamasını yaptı. Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalanan bir belge daha sonra yayınlanacak. Tedbir aynı zamanda Rusya'nın daha az ihraç ettiği benzin için de geçerli.

 Tedbir, küresel dizel pazarlarındaki mevcut kıtlığı daha da kötüleştirebilir. Dünyanın petrol rafinerileri, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve müttefikleri en büyük tesislerde olan Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen ham petrol arzının kısıtlanması nedeniyle yeterli miktarda yakıt çıkışında zorlanıyor.

 Rusya hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarını dizginleyecek önlemlere karar vermek için petrol ürünleriyle toplantılar yapıyor. Geçen hafta Devlet Başkanı Vladimir Putin, arkadaşların ve gelecekte nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştıkları belirtildii ancak kayıt edebilen kişinin söylediğine göre çekişmeler devam etti.

 Artan otomobil yakıtı fiyatları, Kremlin'in Mart ayında düzenlenen başkanlık seçimlerine hazırlanırken potansiyel bir siyasi başlangıç ​​olarak enflasyona ve büyük katkıyı sağlayan faktörlerden biri oldu. Federal İstatistik Servisi'nin güncel verilerine göre, Rusya'da perakende benzin ve dizel fiyatları, yıllık fiyatta 18 Eylül'e kadar yüzde 9,4 oranında artarken, genel turizm fiyatlarında yüzde 4'lük artış görüldü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.