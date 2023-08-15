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Rusya Merkez Bankası'ndan beklenmedik hamle

15.08.2023 - 14:04 | Son Güncelleme :
Rusya Merkez Bankası'ndan beklenmedik hamle | Genel Haberler

Rusya merkez bankası faiz oranlarını sert bir şekilde yükseltti

 Rusya merkez bankası faiz oranlarını sert bir şekilde yükseltti ve başka bir artışın mümkün olduğunun sinyalini verdi.

 Para politikası belirleyicileri, beklentilerini yüzde 8,5'ten yüzde 12'ye yükseltti; bu, Rusya'nın yaklaşık 18 ay önce Ukrayna'yı işgalinin hemen sonrasındaki ikinci ve en keskin artış. Acil durum toplantısı, rublenin geçen yıl Mart ayından bu yana ilk kez kısa süreliğine 100'ü geçmesinin ardından gündeme geldi.

 Rus para birimindeki ani düşüş, merkez bankasını, azalan ihracat gelirleriyle hırpalanmış ve uluslararası finans piyasalarından izole edilmiş bir ekonominin nasıl yönlendirileceğine dair giderek artan bir şekilde endişe verici bir tartışmada merkez sahneye itti. Ve oranlar şu anda bir yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyesindeyken bile, sermaye dışarı sızdıkça piyasa etkilenmedi.

 Commerzbank AG para birimi stratejisi başkanı Ulrich Leuchtmann, "Ruble zayıflığının son zamanlarda hızlanması, sermaye kontrolünde bazı çatlakların ortaya çıkmış olabileceğini ve bu nedenle sermayenin Rusya'dan artan bir hızla kaçabileceğini gösterebilir. Faiz artışı, sermayelerini Rusya'da tutma seçeneğine sahip olanları ikna edecek."  açıklamasını yaptı.


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