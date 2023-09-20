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Rus şirketten flaş karar! Satışı durdurdu

20.09.2023 - 16:26 | Son Güncelleme :
Rus şirketten flaş karar! Satışı durdurdu | Genel Haberler

Rus elmas madencisi Alrosa PJSC, düşen fiyatları desteklemek amacıyla hemen hemen eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak tüm elmas satışlarını durdurdu.

Rus elmas madencisi Alrosa PJSC, düşen fiyatları desteklemek amacıyla hemen hemen eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak tüm elmas satışlarını durdurdu.

 Pandeminin ardından tüketiciler yeniden seyahat ve deneyimlere yönelirken, ekonomik dalgalanmalar lüks harcamaları olumsuz etkilerken, elmas talebi genel olarak zayıfladı. Ancak fiyatlardaki düşüş son haftalarda hızlandı ve sektörün en büyük ham elmas müşterisi olan Hindistan'daki alıcılar, arzı dizginlemeleri için en büyük madencilere baskı yapıyor.

 Alrosa satışları Kasım ayına kadar durdururken, rakip ve bir defalık tekel olan De Beers, akredite alıcılarına, satın almaları için sözleşme yaptıkları elmasları reddetme konusunda artan esneklik sağlıyor.

 Fiyatlardaki düşüş daha büyük mallarda, özellikle de ABD gelinlik pazarında popüler olanlarda başladı. Ancak son haftalarda talep ve laboratuvarda yetiştirilen elmaslardan kaynaklanan rekabetin artmasıyla ilgili endişeler arttıkça fiyatlardaki keskin düşüş daha küçük mallara da sıçradı.

 İki baskın elmas madencisinin arzı kısma veya talep zayıfladığında alıcıların bazı malları reddetmesine izin verme konusunda uzun bir geçmişi olsa da, salgının patlak vermesi gibi büyük bir kriz dışında satışların tamamen dondurulması son derece alışılmadık bir durum.

 Alrosa'nın müşterilere gönderdiği bir notta, Eylül ve Ekim aylarında ham elmas satışını geçici olarak durdurduğu belirtildi. Şirket, bu hamlenin son aylarda ortaya çıkan arz ve talep uyumsuzluğunu gidereceğine inandığını bildirdi.


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