Rublede zayıflama bekleniyor | Genel Haberler

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Taras Skvortsov, Rus rublesinin başta yaptırımlar nedeniyle yapay bir şekilde güçlendiğini belirterek, "Rublenin gelecekte, özellikle şu anki seviyeden bir miktar zayıflayacağını öngörüyoruz." dedi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Taras Skvortsov, Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus piyasasında yuana yönelik likidite açığı yaşandığını ve durumun yakın zamanda düzelmesini beklemediklerini belirten Skvortsov, "Elbette Rusya Merkez Bankası, takas limitini artırarak bu yangının söndürülmesine yardımcı oluyor. Ancak açık sistematik bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

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Skvortsov, Rus rublesinin seyrine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Ruble, Batı'nın Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlarıyla ilgili operasyonların yürütülmesindeki zorluklar nedeniyle yapay bir şekilde güçlendi. Rublenin gelecekte, özellikle şu anki seviyeden bir miktar zayıflayacağını öngörüyoruz." dedi.

Söz konusu güçlükler aşıldığı ve nakit akışı sağlandığında rublenin zayıflayacağını anlatan Skvortsov, Rus pay piyasasının da ekonomik gelişmelerle birlikte 2025 itibarıyla yükselişe geçeceği öngörüsünde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı 12 Haziran’da yaptırım listesine almıştı.

Moskova Borsası da 13 Haziran'dan itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.

Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.

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