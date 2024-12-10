Uçağı rötar yapana tazminat ödenecek... Bakan Uraloğlu açıkladı: Mesafeye göre 600 euroyu bulacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te (SHY-Yolcu) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e ilişkin değerlendirmede bulundu. 10 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre uçuş iptalinin yanı sıra rötar durumunda da yolculara tazminat ödeneceğini belirterek, "Değişiklikle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi." ifadelerini kullandı.



İÇ HAT UÇUŞLARINDA TAZMİNAT TUTARI 100 EURO



Daha önce uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödendiğini anımsatan Uraloğlu, uçuşların gecikmesi halinde ise bu uygulamanın bulunmadığını söyledi. Uraloğlu, "Türk hava yolu şirketleri, Avrupa Birliği (AB) Yolcu Hakları Tüzüğü kapsamında AB çıkışlı ya da AB varışlı uçuşlarda yabancı yolculara tazminat öderken aynı durumda Türk vatandaşlarına bu ödemeyi yapmıyordu. Yeni düzenlemeyle bu farklılık ortadan kaldırılmış ve uluslararası standartlara uyum sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.



YOLCULARA 100 EURO İLE 600 EURO ARASINDA TAZMİNAT ÖDENECEK



Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Yolcularımızın haklarını her zaman ön planda tutuyoruz. Bu yeni düzenleme ile, uçuşların 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda, hava taşıma işletmesi iç hat uçuşlarında 100 avro tazminat ödemesi yapacak.” dedi. Dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 250 ile 600 euro arasında tazminat ödemesi yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Dış hat uçuşlarında bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500-3 bin 500 kilometre arası için 400 euro ve 3 bin 500 kilometreden uzun uçuşlarda ise 600 euro tazminat verilecek. Tazminat alacaklarının Türk lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.”



Uraloğlu, değişiklikle yolcu haklarının güçlendirilmesi, hava yolu şirketlerinin operasyonel planlamalarını iyileştirmesi ve uzun süreli gecikmelerin önlenmesini hedeflendiklerini kaydederek “Söz konusu düzenlemeyi, hava yolu işletmelerinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla operasyonların daha az yoğun olduğu kış döneminde hayata geçirdik. Yaz döneminde olumlu etkilerinin görülmesi bekliyoruz.” dedi.