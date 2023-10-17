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Rolls-Royce işten çıkarmaya planlıyor

17.10.2023 - 07:49 | Son Güncelleme :
Rolls-Royce işten çıkarmaya planlıyor | Genel Haberler

Dünyanın en lüks otomobil ve uçak motoru üreticileri arasında yer alan Rolls-Royce, 2500 kişiyi işten çıkarmak için hazırlıklara başladı.

Rolls-Royce büyük işten çıkarma için planları ortaya koymaya başladı. Şirket, toplam çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 2500 kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

BEYAZ YAKALILAR DA VAR

İşten çıkarılacak olanlar arasında üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere beyaz yakalı personelin de yer aldığı belirtildi.

BÜYÜK KISMI İNGİLTERE'DE

Rolls-Royce çalışanlarının büyük kısmı İngiltere'de bulunurken 11 bin kişi Almanya, 5500 kişi de ABD'de istihdam ediliyor.


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