×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Rize-Artvin'den Bahreyn ve Ürdün'e uçak seferi

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Rize-Artvin#Bahreyn
Rize-Artvinden Bahreyn ve Ürdüne uçak seferi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı. Doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak" dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığını belirterek "Anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 19-24 Ekim tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği'nin düzenlendiğini anımsattı.

Etkinlik kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığının bilgisini veren Uraloğlu, "Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Uraloğlu, imzalanan zaptlarla Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını bildirdi

"RİZE TURİZMDE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANACAK"

Bu tür anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak. Seferler yerel ekonomiyi canlandıracak, ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası boyutta güçlendirecek. Böylece, Rize'nin turistik ve ekonomik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Rize-Artvin#Bahreyn

BAKMADAN GEÇME!