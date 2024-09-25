Resmi Gazete'de yayımlandı... Zorunluluk kalktı

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Vergi mükelleflerinin vermesi gereken BA (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu)-BS (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) Bildirimleri Eylül ayı itibarıyla verilmeyecek.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması, elektronik ortamda düzenlenen belgelere erişimin kolaylaşması ve kamu kurumları arasındaki bilgi paylaşımının etkinleşmesine bağlı olarak vergi mükelleflerinin uyum maliyetlerinin azaltılması mükellef ve meslek mensupları tarafından verilmesi gereken bildirimlerin azaltılması amacıyla, Eylül 2024 dönemi bildirimlerinden başlamak üzere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilmesi uygulaması sonlandırıldı.

BA / BS FORMLARI NEDİR?

BA formu, ‘Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu’ ve BS formu, ‘Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu’ anlamına geliyor. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca bilanço esasına göre defter tutan kişi ya da kurumların KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olan mal ve hizmet alımlarını BA, BS formlarıyla vergi dairesine bildirmeleri gerekiyor.

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İŞ YÜKÜ AZALDI

Vergi mükelleflerinin çalıştığı muhasebecilerin vergi yükleri de böylece azalmış oldu.