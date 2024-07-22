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Reklam Kurulu'ndan 148.7 milyon lira ceza

22.07.2024 - 08:38 | Son Güncelleme :
Reklam Kurulu'ndan 148.7 milyon lira ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı’na Bağlı Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 ayında 149 milyona yakın idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Reklam Kurulu mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uygulamıştır.

Kurul tarafından incelenen 927 adet dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilerek durdurma cezası ve toplam 148.783.980,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nun 347 sayılı toplantısında yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1.064 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

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TEMMUZ AYI DENETLEMELERİNDEN DE CEZA ÇIKTI

Reklam Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında karara bağlanan 133 adet dosyadan 116’sı mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21.350.201,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Kurul tarafından 1 adet dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Toplantıda ayrıca tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda öne çıkan birkaç konuya aşağıda yer verilmiştir. 

TİCARET BAKANLIĞI’NA BAĞLI REKLAM KURULUNDAN SON YAPILAN TOPLANTIDA 22 MİLYONA YAKIN İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun bu ay ki toplantısında, kamuoyunda “indirim marketi” olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamaları haksız ticari uygulama boyutuyla ele alınmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir.

İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak ‘’teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği’’ bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile iş birliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİLERİ YANILTAN SAHTE YORUMLARIN YAYINLANMASINA ‘DUR’ DEDİ

Reklam Kurulu, elektronik ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesindeki eksiklikleri belirleyerek, sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine yönelik idari yaptırım kararı almıştır.
Bu kararlar, özellikle turizm ve yeme içme gibi hizmet sektörlerindeki tüketici deneyimlerini koruma amacını taşımaktadır.
Reklam Kurulu, değerlendirme sıralaması ve koşulları konusunda tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediği ve sadece mal ve hizmet satın alanların yorum yapmasına izin verilmesi kuralına aykırı şekilde tüketici yorumlarına yer veren internet siteleri hakkında idari yaptırım uygulamıştır.

Tüketicilerimizin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çevrimiçi alışverişlerde gerçek deneyimlere dayanmayan yorumlarla tüketicilerimizin satın alma kararlarının manipüle edilmesini önlemeye yönelik inceleme ve denetimlere devam etmektedir.


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