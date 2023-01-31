Rekabet Kurumu'ndan traktör şirketlerine soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurumu, traktör üretimi ve pazarlaması yapan firmalara ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Kararda şöyle denildi:

"Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

- AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti.

- Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ

- Erkunt Traktör Sanayi AŞ

- Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- IPSO Tarım AŞ

- Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti.

- Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ

- Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 23-01/17-M sayı ile karar vermiştir. "

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