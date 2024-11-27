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Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu arasında işbirliği

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#Rekabet Kurulu#KKTC#Big Para
Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu arasında işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 13:57

Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan işbirliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi.

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Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel mevcut işbirliği protokolünün güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu imzaladı.

Söz konusu imza törenine KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

İşbirliği protokolü uyarınca, kurullar arasında, rekabet hukuku politikaları ve uygulamaları ile ulusal rekabet otoriteleri ile temaslar konularında tecrübelerin paylaşılması, kurumsal altyapının gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ortak eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi ve rekabet alanında ortak projelerle güçlü ve sürdürülebilir işbirliği kurulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ziyaret kapsamında Birol Küle, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile görüştü.

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#Rekabet Kurulu#KKTC#Big Para

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