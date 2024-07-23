Rekabet Kurumu savunma aldı | Genel Haberler

Rekabet Kurulunda, aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren iki şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi. Algan, Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edilip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.



Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda söz konusu teşebbüslerin ilgili sektörde hakim durumlarını kötüye kullanıldığı yönünde bir ihlal tespit edilemediğini belirterek, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını bildirdi. Öte yandan temsilci, Tetra Prizma Aseptik ambalaja ilişkin marka hakkı dolayısıyla gelecekte oluşabilecek rekabetçi endişeler nedeniyle Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Kurum'a aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı pazarında söz konusu ambalajın kullanım oranının 2 yıl arayla 10 yıl boyunca raporlanmasını, Tetra Laval Holding & Finance SA tarafından üç boyutlu şekillere ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurularına ilişkin Rekabet Kurumuna da bildirimde bulunulmasını talep etti.

Haberin Devamı

Temsilci, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Rekabet Kurumu arasında üç boyutlu şekillere ilişkin marka ve tasarım başvurularının yarattığı rekabetçi endişeler hususunda işbirliği protokolünün geliştirilebileceği sonucuna da ulaşıldığını bildirdi.

Daha sonra tarafların temsilcilerine söz verildi.

Şikayet teşebbüsün temsilcisi, iki şirketin pazarda hakim durumunu kötüye kullandıklarını iddia ederek, haklarında idari para cezası uygulanmasını istedi.

Haberin Devamı

Soruşturma açılan teşebbüslerin temsilcileri ise şirketlerin ilgili kanunu ihlal etmediğini, dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığını savunarak, soruşturma temsilcisinin bildirim yükümlülüğü talebinin de reddine karar verilmesini istedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Etiketler