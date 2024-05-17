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Rekabet Kurumu ofis sistemleri üreticisi Canon'un sözlü savunma yapacağı tarihi duyurdu

17.05.2024 - 10:37 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu ofis sistemleri üreticisi Canon'un sözlü savunma yapacağı tarihi duyurdu | Genel Haberler

Rekabet Kurumu, daha önce soruşturma açılan Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ’nin sözlü savunma toplantısının 04.06.2024 tarihinde yapılacağı duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle: 

Rekabet Kurulunun 23-21/411-M sayılı kararıyla Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ (CANON) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak 11.05.2023 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın konusunu CANON’un sağlayıcısı olduğu Canon markalı ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale ederek yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği iddiası oluşturmaktadır.

Baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CANON, Türkiye’de söz konusu ürünlerin dağıtımına ilişkin faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda bahse konu ürünlerin dağıtımı distribütörler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Distribütörler de aralarında teknoloji perakende mağazaları, geleneksel kanalda faaliyet gösteren bayiler, çevrim içi pazar yerleri ile çevrim içi pazar yerlerinde aktif olan bayiler gibi
yeniden satıcılar bulunan çeşitli toptancı ve perakendecilere Canon markalı ürünlerin
yeniden satışını gerçekleştirmektedir.

CANON’un muhtelif yeniden satıcıların fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 4 Haziran 2024 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.


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