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Rekabet Kurumu Haks Kimya'nın sözlü savunmasını 23 Temmuz'da alacak

14.06.2024 - 11:02 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu Haks Kimya'nın sözlü savunmasını 23 Temmuz'da alacak | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, Haks Kimya ile ilgili soruşturmada sözlü savunma toplantısının 23 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulunun 13.04.2023 tarih ve 23-18/343-M(8) sayılı kararıyla Nurse Harvey’s ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştiren Haks Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ (Haks Kimya) hakkında yürütülen soruşturma, Haks Kimya’nın 31.05.2024 tarihinde üçüncü yazılı savunmasını sunmasıyla tamamlandı ve sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30’da Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacaktır.

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Soruşturma, Haks Kimya’nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla açılmıştı.

Soruşturma kapsamında Haks Kimya tarafından,

Alıcıların e-ticaret platformları başta olmak üzere, internet satış fiyatlarının sıkı bir şekilde takip edildiği,

Alıcıların, belirlenen/bildirilen liste fiyatı ve/veya iskonto oranlarına uymaları, belirlenen fiyatlardan daha düşük fiyata ürün satmamaları hususunda çaba gösterildiği, 

Alıcıların belirlenen satış fiyatına uymaması halinde ürün tedarikinin ve/veya ticari ilişkinin sonlandırılması şeklinde yaptırım mekanizmalarının işletileceğine dair uyarıların yapıldığı, 

Gerçekleştirilen davranışların alıcıların fiyatlama serbestisine doğrudan müdahale teşkil ettiği iddiaları incelenmiştir."


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