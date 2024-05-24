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Rekabet Kurumu'ndan Google ve META'ya her gün ceza

24.05.2024 - 11:45 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurumu'ndan Google ve META'ya her gün ceza | Genel Haberler

Google ve META'nın cezaları ödeyip ihlale devam ettiğini tespit eden Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya "Yaptırım anlayışını değiştirdik. Cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" dedi.

Rekabet Kurumu, Google ve META gibi sosyal platformlara yönelik milyonlarca TL ceza kestikleri soruşturmalara ilişkin "Kılcal damarlarına giriyoruz" çıkışını yaptı. Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya, cezaların caydırıcı olmadığını, söz konusu platformların daha fazla para kazandığı için cezayı ödeyip ihlali devam ettirdiğini vurgulayarak, "Yaptırım anlayışını değiştirdik. Cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" dedi. Rekabet Kurumu ikna edilinceye kadar günlük ceza uygulamasına gidildiğini vurgulayan Topkaya, META'ya verilen günlük 4.7 milyon TL'lik cezayı örnek gösterdi.

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"KILCAL DAMARLARINA GİRİYORUZ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhat Topkaya, sektöre yönelik ciddi incelemeler yaptıklarını belirtirken, "Bir sektörü ele aldığımızda kılcal damarlarına kadar girip detaylı bir inceleme yaparız" dedi. Google başta olmak üzere sektörü çok iyi bildiklerini dile getiren Topkaya, "Rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerinin olabileceğini, kendi hizmetlerini ön plana çıkarıp tamamen pazarı ele geçirmeye yönelik bir eğilim içerisinde olabileceğinin de farkındayız" tespitinde bulundu. Topkaya cezaların caydırıcı olmadığını vurgularken, şöyle devam etti: "Parayı verir, sonrasında başka şekilde devam eder, hatta aynı ihlali tekrar yaptığında ağırlaştırıcı sebep olarak mükerrerlikten tekrar bir ceza veririz, yine devam edebilir yani parayı kazandığı süreci devam edebilir."

YÖNTEM DEĞİŞTİ

Topkaya, sadece parasal yaptırımlar dışında yöntem değişikliğine gittiklerini "cezaların yanı sıra davranışsal ve yapısal tedbirler getirdik" diye konuştu. "Google Shopping" dosyasını örnek gösteren Topkaya, şunları anlattı:

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"Shopping dosyasıyla alakalı Google genel arama hizmetleriyle ilgili olarak eskiden bir arama yapıldığında sayfanın en üst kısmında bir bar çıkardığı orta fotoğraflar olurdu, fiyat olurdu, kullanıcı yorumları vesair bir alanı vardı. Bu aslında bir alışveriş karşılaştırma hizmetiydi. Siz bir ayakkabı aradığınızda orada çeşitli markalarda ayakkabılar çıkar ve buradan elde ettiği gelir vardı. Bu hizmeti veren yerli firmalar, yabancı firmalar da vardı, mesela Cimri ve Akakçe gibi. Onlar da organik sonuçlar da tabiri caizse debelenirlerdi çıkmak için ama Google zaten en tepeye onu yerleştirdiği için erişimi zorlaşırdı. Biz bunun soruşturmasını yaptık, yükümlülük getirdik ve dedik ki Google'a 'Sen madem kendine böyle bir alan yaratıyorsun, rakiplerine de bu alanda yer ver.' Uzun süre müzakereler devam etti. Bizi ikna edecek, kurumumuzu ikna edecek bir çözüm getiremediği için Google süreli para cezasını vermektense o 'Shopping' denen kısmı kaldırmayı tercih etti yani aslında soruna kökten bir çözüm bulunmuş oldu."

İKNA EDENE KADAR CEZA

Topkaya, Google'un yerel aramayla ilgili benzer bir dosyası bulunduğuna vurgu yaparak, "Yakın zamanda yerel aramayla ilgili olarak bir müzakere sonuçlarında bir neticeye vardık. Google şu anda günlük süreli para cezasına tabi yani bizi, kurumu ikna edene kadar bu süreç devam edecek ve bir noktada bizim getirdiğimiz bu davranışsal tedbir neticesinde biz aslında rekabeti ihlal eden noktaya ilişkin bir çözüm getirmiş olacağız" diye konuştu.

CEZA MİKTARLARI

Rekabet Kurumu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunduğu raporda ise, soruşturmalar bölümü anlatılırken kesilen ceza miktarları da açıklandı. Bu kapsamda Google'a yerel arama soruşturmasından 296 milyon TL, Adword soruşturmasından 196 milyon TL, Shopping soruşturmasından 98 milyon TL, arama soruşturmasından günlük 2023 yılı gayri safi gelirinin 15 binde beşi oranında ceza verildi.

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META'YA GÜNLÜK 4.7 MİLYON TL CEZA

Raporda pazara girişi engellediği için Facebook/WhatsApp'a 347 milyon TL ceza verildiği belirtilirken, ihlali gidermediği için günlük idari cezasına geçilerek 115 gün için yaklaşık 552 milyon TL ceza kesildiği bildirildi. Raporda META'nın kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimle uygulamadaki ihlaller nedeniyle de günlük 4.7 milyon TL ceza verildiği ve bu cezanın ihlalin giderildiği 70 gün boyunca sürdüğü ve toplam 335 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi.


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