Rekabet Kurulu'ndan Erpiliç açıklaması

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Rekabet Kurulunun 04.01.2024 tarihli ve 24-01/8-M(3) sayılı kararı uyarınca Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ (ERPİLİÇ)’nin bayilerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma taahhüt ile sonuçlandı.

Soruşturma sürecinde ERPİLİÇ tarafından, bayileri ile imzalanan sözleşmelerinden kaynaklanan bölge ve müşteri kısıtlamaları sebebiyle ortaya çıkan rekabetçi endişelere yönelik taahhüt başvurusunda bulunuldu.

Taahhüt sürecinin nihayetinde Kurul tarafından, 26.09.2024 tarihli toplantıda; ERPİLİÇ tarafından sunulan taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesine ve nihai taahhüt metnindeki taahhütlerin bağlayıcı hâle getirilerek ERPİLİÇ hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 24-39/913-392 sayı ile karar verilmiştir.

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Kabul edilen taahhütlerin ayrıntılı hali gerekçeli kararda yer alacak olup sunulan taahhüt metni çerçevesinde ERPİLİÇ;