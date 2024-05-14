Rekabet Kurulu'ndan baharat üreticilerine ceza | Genel Haberler

Rekabet Kurulu'ndan baharat üreticilerine ceza
Bağdat Baharat’a ve Deva Baharat’a uzlaşma ile sonuçlanan soruşturmada yaklaşık 2,8 milyon TL para cezası verildi.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Rekabet Kurulunun 04.01.2024 tarihli ve 24-01/5-M sayılı kararı uyarınca Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket “Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü” olarak tek bir teşebbüs olarak değerlendirildi.
Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.