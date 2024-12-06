Rekabet Kurulu'ndan Abko'ya para cezası

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Rekabet Kurulunun 27.06.2024 tarihli ve 24-27/647-M sayılı kararıyla Davines markasıyla kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Abko İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (Abko) yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma, uzlaşma ve taahhütle sonuçlandırıldı.

Bu kapsamda; Abko’nun yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtladığı iddiasına yönelik olarak, Abko tarafından sunulan; tüm çevrim içi kanallarda ürünlerin yeniden satışının yapılabileceği yönündeki nihai taahhüt metninin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve taahhüdün teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine, Rekabet Kurulu tarafından 31.10.2024 tarih ve 24-44/1031-441 sayıyla karar verildi.

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Yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasına yönelik olarak ise Abko’ya, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 2.050.233,32-TL idari para cezası uygulanmasına ve yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına, 21.11.2024 tarih ve 24-49/1099-468 sayıyla karar verildi.