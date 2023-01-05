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Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete soruşturma

05.01.2023 - 11:03 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurulu Nestle ve Danone, Horizon ve Eti Gıda'ya soruşturma açma karar aldı.

Rekabet Kurulu, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu tarafından Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş'nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Rekabet Kurulu tarafından ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin müzakere edilmesinin ardından bulgular ciddi ve yeterli bulunarak, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

DANONE TİKVEŞLİ, ETİ GIDA, HORİZON VE NESTLE'YE SORUŞTURMA

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-55/849-M sayı ile karar verdi.


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