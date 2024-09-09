  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Rekabet Kurulu başvuruları sonuçlandırdı
‹ Önceki Haber THY 8 ayda 57.4 milyon yolcu taşıdı THY 8 ayda 57.4 milyon yolcu taşıdı Sonraki Haber › Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan 81 milyon yolcu hizmet aldı Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan 81 milyon yolcu hizmet aldı

Rekabet Kurulu başvuruları sonuçlandırdı

09.09.2024 - 15:07 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu başvuruları sonuçlandırdı | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Titan Holdings I B.V.nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Sonoco Products Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Ardian Holding SAS ve Qatar Investment Authority tarafından Londra Heathrow Havalimanı grup şirketlerinin nihai ana şirketi FGP Topco Limited üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi uygun bulundu.

Haberin Devamı

Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomi Sistem Teknolojileri Makina Sanayi Ticaret AŞ üzerinde Ufuk Uğural ve Atlantic Société Française de Développement Thermique SA tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Alp-Ateş Gübre AŞ'nin Hatay'daki NPK gübre üretim tesisinin, bu tesisin bünyesinde yer alan iki toz gübre üretim hattının ve henüz montaj aşamasında bulunan organomineral gübre üretim tesisinin alakalı varlıklarından oluşan bir kısım envanterinin İstanbul Gübre Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Squarespace, Inc. tarafından kontrol edilen Tock LLC'nin tek kontrolünün American Express Travel Related Services Company, Inc. aracılığıyla nihai olarak American Express Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Keywords Studios Plc'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün, yeni kurulan ve tamamı dolaylı olarak EQT AB'nin fonu BPEA Fund VIII'e ait Houting UK Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

GlassHouse Bilgi Sistemleri Ticaret Anonim Şirketinin tek kontrolünün, Emirates Telecommunications Group Company PJSC'nin yüzde 100 iştiraki e& Enterprise UAE Holding Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Haberin Devamı

Khazanah Nasional Berhad'ın, Employees Provident Fund Board'un ve Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen ve danışmanlık verilen fonlar tarafından Malaysia Airports Holdings Berhad'ın ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda Silver Lake Group, L.L.C., Patrick Witsell ve Ariel Emmanuel tarafından ortak kontrol edilen Endeavor Group Holdings, Inc.nin, Silver Lake Group, L.L.C. tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

​​​​​​​Bolloré Logistics SE ve Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol edilen Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Bolloré Logistics SE aracılığıyla CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda Genstar Capital Partners LLC tarafından kontrol edilen Mekone Parent, LLC ve iştirakleri üzerinde Advent International, L.P. ve Genstar Capital Partners LLC tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Rabobank AŞ'nin tek kontrolünün Rönesans Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

BP p.l.c.nin tamamına sahip olduğu dolaylı bir iştiraki BP Exploration Operating Company Limited ile Abu Dhabi National Oil Company P.J.S.C.nin tamamına sahip olduğu bir iştiraki ADNOC International Limited arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Tezgah üstü türev işlemlerde kullanılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde hazırlanan, Türev Araçlar Sözleşmesi ile mezkur sözleşmenin eki Türev İşlemler Teminat Sözleşmesi ve Mülkiyet Devrini İçeren Menkul Kıymet Teminat Sözleşmesi'nin ve bunlara ilişkin rehberin üye bankalarca serbestçe kullanımı veya mevzuata uygun olmak şartıyla örnek alınması işlemine ve buna dair Birlik tarafından yayımlanması planlanan tavsiye karara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.

Vasıf Işık ve Mehtap Ferah tarafından ortak kontrol edilen Sarı Kanat Enerji ve San. AŞ'nin tek kontrolünün Enerjisa Enerji Üretim AŞ'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

Haberin Devamı

Sentry HK Holdings Limited ve Xiamen C&D Commodities Limited tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Egyptian Drilling Company S.A.E.nin ve Egyptian Linear Alkyl Benzene S.A.E.nin ortak kontrollerinin, Egyptian Ethylene and Derivatives Company S.A.E.nin ise tek kontrolünün, nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından kontrol edilen Alpha Oryx III Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Artemis Acquisitions Topco Limited'in ortak kontrolünün, CVC Capital Partners plc ve The Sixth Cinven Fund tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Maliye Hazinesine ait İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.