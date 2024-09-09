Rekabet Kurulu başvuruları sonuçlandırdı | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Titan Holdings I B.V.nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Sonoco Products Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Ardian Holding SAS ve Qatar Investment Authority tarafından Londra Heathrow Havalimanı grup şirketlerinin nihai ana şirketi FGP Topco Limited üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi uygun bulundu.

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Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomi Sistem Teknolojileri Makina Sanayi Ticaret AŞ üzerinde Ufuk Uğural ve Atlantic Société Française de Développement Thermique SA tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Alp-Ateş Gübre AŞ'nin Hatay'daki NPK gübre üretim tesisinin, bu tesisin bünyesinde yer alan iki toz gübre üretim hattının ve henüz montaj aşamasında bulunan organomineral gübre üretim tesisinin alakalı varlıklarından oluşan bir kısım envanterinin İstanbul Gübre Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Squarespace, Inc. tarafından kontrol edilen Tock LLC'nin tek kontrolünün American Express Travel Related Services Company, Inc. aracılığıyla nihai olarak American Express Company tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Keywords Studios Plc'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün, yeni kurulan ve tamamı dolaylı olarak EQT AB'nin fonu BPEA Fund VIII'e ait Houting UK Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

GlassHouse Bilgi Sistemleri Ticaret Anonim Şirketinin tek kontrolünün, Emirates Telecommunications Group Company PJSC'nin yüzde 100 iştiraki e& Enterprise UAE Holding Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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Khazanah Nasional Berhad'ın, Employees Provident Fund Board'un ve Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen ve danışmanlık verilen fonlar tarafından Malaysia Airports Holdings Berhad'ın ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda Silver Lake Group, L.L.C., Patrick Witsell ve Ariel Emmanuel tarafından ortak kontrol edilen Endeavor Group Holdings, Inc.nin, Silver Lake Group, L.L.C. tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

​​​​​​​Bolloré Logistics SE ve Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol edilen Horoz Bolloré Logistics Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Bolloré Logistics SE aracılığıyla CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda Genstar Capital Partners LLC tarafından kontrol edilen Mekone Parent, LLC ve iştirakleri üzerinde Advent International, L.P. ve Genstar Capital Partners LLC tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi.

Rabobank AŞ'nin tek kontrolünün Rönesans Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

BP p.l.c.nin tamamına sahip olduğu dolaylı bir iştiraki BP Exploration Operating Company Limited ile Abu Dhabi National Oil Company P.J.S.C.nin tamamına sahip olduğu bir iştiraki ADNOC International Limited arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Tezgah üstü türev işlemlerde kullanılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde hazırlanan, Türev Araçlar Sözleşmesi ile mezkur sözleşmenin eki Türev İşlemler Teminat Sözleşmesi ve Mülkiyet Devrini İçeren Menkul Kıymet Teminat Sözleşmesi'nin ve bunlara ilişkin rehberin üye bankalarca serbestçe kullanımı veya mevzuata uygun olmak şartıyla örnek alınması işlemine ve buna dair Birlik tarafından yayımlanması planlanan tavsiye karara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.

Vasıf Işık ve Mehtap Ferah tarafından ortak kontrol edilen Sarı Kanat Enerji ve San. AŞ'nin tek kontrolünün Enerjisa Enerji Üretim AŞ'ye devredilmesi işlemine izin verildi.

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Sentry HK Holdings Limited ve Xiamen C&D Commodities Limited tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Egyptian Drilling Company S.A.E.nin ve Egyptian Linear Alkyl Benzene S.A.E.nin ortak kontrollerinin, Egyptian Ethylene and Derivatives Company S.A.E.nin ise tek kontrolünün, nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından kontrol edilen Alpha Oryx III Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Artemis Acquisitions Topco Limited'in ortak kontrolünün, CVC Capital Partners plc ve The Sixth Cinven Fund tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Maliye Hazinesine ait İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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