PROMASİAD Başkanı: Destek talep ediyoruz | Genel Haberler

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz, hafta başında açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine iş dünyası olarak tam destek verdiklerini vurgulayan Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Karatemiz, pakette yer alan promosyon ve tanıtım ürünlerinin, hediye ya da eşantiyon kapsamında değerlendirilmiş olmasının ve yasaklanmasının, yan sanayileri ile birlikte üç yüz bin kişilik ciddi bir istihdam sağlayan sektöre olumsuz yönde etkileri olacağını belirtti. Karatemiz, sektör için tasarruf tedbirleri sonrası ihracat ve finansman desteği talep ettiklerini söyledi.

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PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz değerlendirmesinde şunları ifade etti;

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak yerinde ve doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Yeni tasarruf tedbirlerini, kamu kaynaklarının daha etkin biçimde yönetilmesi ve verimliliğin artırılması bakımından son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda özellikle bazı harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesinin, ekonomi yönetimimizin enflasyonla mücadelesine güç katacağına inanıyoruz.

Söz konusu paket ile tasarruf kapsamına alınan ve kamu tarafından belirli bir süre ile alımların sonlandırıldığı bazı sektörler olumsuz etkilenecek olsa da mevcut ekonomik programın disiplinli bir şekilde sürdürülmesine katkı sunacağına eminiz.

Ancak, tasarruf tedbirleri kapsamına alınan promosyon ve tanıtım ürünlerinin, hediye ya da eşantiyon kapsamında değerlendirilmiş olması ve yasaklanması, yan sanayileri ile birlikte üç yüz bin kişilik ciddi bir istihdam sağlayan sektörümüzü olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, kamu kuruluşlarına ve kamu iştiraklerine de hizmet veren işletmelerimizin, bu süreçte ayakta kalması ve şirketlerimizin finansal açıdan sürdürülebilirliğini koruması bakımından önemli bir risk ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

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PROMASİAD olarak, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararların büyük bir bölümünü desteklemekle birlikte, özellikle ilaç firmalarının promosyon ürünlerinin dağıtımı konusunda bir üst sınır uygulamasının kaldırılmasını öneriyor ve sektörümüzün iş hacminin korunması bağlamında yetkili mercilerin bu talebimizi değerlendirmesini talep ediyoruz.

Sektörümüzün geleceği adına öncelik teşkil eden ve tüm paydaşlarımıza destek olacak bazı önerilerimizi de kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

İthalatta menşei değiştirilerek yapılan ithalatların olduğunu görüyoruz. Özellikle Çin üretimi ürünlerin Malezya, Bulgaristan ve Rusya üzerinden ülkemize girişlerinin yapıldığını düşünüyoruz. Bu durum, üreticilerimizin aleyhine haksız rekabet oluşturduğu gibi devletimizin de vergi kaybına sebep oluyor. Bu durumun sonlandırılması ve gerekli önlemlerin hızla alınması sektörümüz adına kritik önem teşkil ediyor.

İhracatta mavi hat uygulaması kapsamında alt ihracat tutarının yeniden değerlendirilmesi ise bir diğer önemli husus. Düşük birim fiyatlar ile yüksek adetlerde ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu rakamın aşağı yönlü revize edilmesi sektörümüzün beklentileri arasında yer almakta. Mavi hat kolaylığı sağlanan firmaların kapasite kullanım oranları dikkate alınarak mevcut uygulama revize edilebilir.

Yurtdışından gelen taleplerin artması ise işletmelerimizde kapasite arttırma ihtiyacı doğuruyor. Fabrika, arsa ve inşaat projelerindeki teşviklerin arttırılmasını ve devlet destekli düşük faizli kredi imkânları sunulmasını bekliyoruz.

Promosyon ürünlerine, hediye ya da israf olarak bakılmasının kamuoyunda sektörümüz nezdinden yanlış bir algı oluşturacağını düşünüyoruz. Sektörümüzün ürettiği ürünler; kurumsal tanıtım, pazarlama ve reklam enstrümanlarıdır. Bu alandaki harcamalar ise ticaret ve üretimin artmasına yönelik pozitif bir ayrışma sağlamaktadır. Dolayısıyla sektörümüze ve ürünlerimize karşı oluşturulan bu yanlış algı bir an önce değişmeli ve promosyon sektörümüze özel anlamda destek sağlanmalıdır. Ayrıca tanıtım, pazarlama ve reklam ürünlerimizin kamuda DMO üzerinden alınmasının önü açılmalıdır.

Kamuda uygulanacak yeni tasarruf tedbirlerinden olumsuz etkilenecek sektörlere yönelik olarak KOSGEB, KGF ve İGE kaynaklarına erişimde kolaylık sağlanmasının ise kayıplarımızın azaltılmasına destek olacağını düşünüyoruz.

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