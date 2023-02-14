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Prefabrik yapılarda KDV yüzde 1'e düştü

14.02.2023 - 16:04 | Son Güncelleme :
Prefabrik yapılarda KDV yüzde 1'e düştü | Genel Haberler

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Ayrıca Ticaret Bakanlığı 3 ay süreyle konteyner ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı.

Kahramanmaraş depreminin ardından kurulacak olan prefabrik yapılara ilişkin KDV düzenlemesi gerçekleştirildi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre, OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj dahil) KDV yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

KONTEYNER VE PREFABRİK YAPI İHRACATI 3 AY YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı aldığı kararla, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasakladı.


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