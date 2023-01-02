Piyasaları neler bekliyor? Uzmanlar yorumladı... İşte tavsiyeler | Genel Haberler

Sermaye piyasalarına olan güven her geçen gün artıyor. Yatırımcı sayısındaki artış para girişini artırırken BİST'te yerli yatırımcılar hakim durumlarını sürdürüyor. Uzmanlar BİST, altın, yatırım fonu ve döviz kurları üzerine yorumlarını paylaştı.

Türkiye ekonomisine güven 2023 yılında da devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki canlı hareket Borsa İstanbul'a pozitif yansıyor. Borsa İstanbul yılın ilk işlem gününde güçlü yükseliş sergiliyor.

Borsa İstanbul güne yüzde 1,08 oranında primle 5568 puandan başlangıç yaptı. Açılışın ardından gelen güçlü alımlar BİST'teki primi yüzde 2'nin üzerine taşıdı. Tarihi yüksek seviyeye ulaşan BİST istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Bankacılık sektörü hisselerinin öncülüğünde güçlenen BİST'e paralel altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Tarihi yüksek seviyelere yakın seyreden gram altın bugün 1103 liraya kadar yükseldi.

Uzmanlar ise 2023 yılında Borsa İstanbul'daki seyre yönelik ikiye bölünmüş durumda. Yükseliş ve düşüş öngörüleri ortaya çıkarken yatırım fonlarına ilişkin de daha düşük riskli fonların tercih edilmesi gerektiğini uzmanlar belirtiyor.

Altın fiyatlarına yönelik 2000 dolar sınırına doğru yükseliş olabileceği beklentisini koruyan uzmanlar döviz kurlarında yataya yakın seyir bekliyor.

"BİST'İN 2022 PERFORMANSINI YAKALAMASI ZOR"

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

Tüm dünyada 2022'nin hem dolar bazında hem de Türk Lirası bazındaki getirisi ile yıldız olan Borsa İstanbul yeni yıla yine yükselen trend içinde başladı. Azalan işlem hacmi ve 2023 belirsizlikleri yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bu nedenle temkinli olarak trendi takip ediyoruz. BİST 100'ün 2023'de 2022 performansını yakalaması çok zor. Bu nedenle kademeli olarak hisse pozisyonlarını azaltarak içinde altın, mevduat, eurobond ve düşük oranda hisse senedi olan fonları tercih etmek doğru strateji görünüyor. Altın fiyatları bir süredir yukarı yönlü bir trend izliyor. Bu trend devam ettiği sürece BİST 100'de azalan risk iştahına bağlı tercih edilecektir. Ons altın 1800 doların üzerinde kaldığı sürece 1900-1975 hedefli yukarı yönde takip edilebilir. Dolar ve Euro da ise şimdilik güç Euro tarafında. Ancak hem ABD'den hem Euro bölgesinden gelecek datalara bağlı merkez bankalarının hamleleri belirleyici olacak.



"BİST'TE SEÇİM BELİRLEYİCİ OLACAK"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem

Borsa İstanbul’da 2023 yılını 2’ye ayırarak incelemeyi daha doğru buluyoruz. Bunu seçimlere kadarki geçen süreç ve seçimlerden sonraki süreç olarak nitelendirebiliriz. İlk yarıyılda yaklaşan seçimlerle birlikte genişleme politikalarının teşvik mekanizmasıyla birlikte sunulmasını bekliyoruz.

Yılın ilk yarısında 2022 yılında geri planda kalan hisselerin yarattığı etkiyle Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceği görüşündeyiz. Seçimlerden sonraki süreçte ise genişleme yönündeki politikaların devam edip etmeyeceği yönündeki kararın yaratacağı etkinin Borsa İstanbul’da yönün belirleyicisi olacaktır.

Yatırım fonlarında yıldız sektör konumunda yer alan elektrikli araç sektörü ön plana çıkıyor. Riskli fonlardan ziyade defansif fonların ve öne çıkabilecek sektör fonlarının olumlu olacağı görüşündeyiz.

Fed’e yönelik beklentilerle şekillenen Ons altın, 1805 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin devam edebileceği görüşündeyiz. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece orta vadede 1904 direncinin aşılabileceği görüşündeyiz.

Dolar ve Euro kurunda KKM süreciyle birlikte yataya yakın ılımlı bir yükselişin fiyatlanmalara yansıdığını görmekteyiz. KKM ve genişleme yönünde uygulanacak politikalarla bir birlikte kurlarda yukarı atak olsa dahi yataya yakın bir seyrin kaybolmayacağı görüşündeyiz.

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