Petrol devinden hissedarlarına büyük sürpriz | Genel Haberler

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco, üç aylık karındaki düşüşe rağmen performansa bağlı temettü açıklayarak hissedarlarına yaptığı ödemeyi yarıdan fazla artırıyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco, üç aylık karındaki düşüşe rağmen performansa bağlı temettü açıklayarak hissedarlarına yaptığı ödemeyi yarıdan fazla artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, performansa bağlı kısım da dahil olmak üzere toplam ödeme, bir yıl önceki 18.8 milyar dolarlık düzenli temettüden 29.4 milyar dolar olacak. Şirketten yapılan açıklamada, işletme gelirinin bir önceki yıl 324 milyar riyale göre 213 milyar riyale (57 milyon dolar) düştüğü belirtildi.

Aramco, karları düşerken bile hissedarlarına yapılan ödemeleri artırma konusunda diğer uluslararası petrol üreticilerini takip etti. Petrol devleri, emtia piyasalarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle çalkalandığı geçen yılki yüksek seviyelerinden ham petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle karlarının düştüğünü gördü.

OPEC+ üreticiler grubunun Rusya ile birlikte lideri olarak Suudiler, karteli yılın geri kalanında üretim kesintilerini uzatmaya zorladı. Aramco, krallığın geçen ay günde 1 milyon varil ek, tek taraflı kesinti uygulamaya başlamasının ardından Coronavirüs pandemisinin etkilerindenden bu yana en az ham petrolü pompalıyor. Petrol, Suudilerin geçen hafta bu kesintiyi Eylül ayına kadar uzatacaklarını ve gerekirse derinleştirebileceklerini açıklamasının ardından yükseldi.

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