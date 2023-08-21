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Petrol akışında sürpriz gelişme

21.08.2023 - 15:34 | Son Güncelleme :
Petrol akışında sürpriz gelişme | Genel Haberler

İran'ın petrol ihracatı bu ay artıyor ve diğer üreticilerin kesintiye gittiği bir zamanda küresel akışları artırıyor.

 Bireysel tankerlerin uydu görüntülerini izleyen bir firmaya göre, İran'ın petrol ihracatı bu ay artıyor ve diğer üreticilerin kesintiye gittiği bir zamanda küresel akışları artırıyor.

 Artış, İran'ın sevkıyatlarını kısıtlaması gereken resmi olarak hala yürürlükte olan yaptırımları olan ABD için garip. Öyle bile olsa, ekstra kargolar Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC+ ittifakındaki diğer ülkelerin kesintilerinin etkisini hafifletmeye yardımcı olması bekleniyor. 

 Hükümetlere, sigortacılara ve diğer kurumlara yapılan petrol kargo sevkiyatları hakkında veri sağlayan TankerTrackers.com Inc., Basra Körfezi devletinin Ağustos ayının ilk 20 gününde günde 2,2 milyon varil ham petrol ve kondensat ihraç ettiğini tahmin ediyor. Devam ettirilirse, bu yılın diğer tüm aylarını aşacak ve diğer petrol nakliyesi analitiği firmalarının söylediklerinin çok üzerinde olacak.

 İran'ın sevkiyatlarının arttığı zaten biliniyordu, ancak Ağustos ayı verileri, dönemin geri kalanında korunursa, belirgin bir artışı temsil edecek. Son 28 güne ait akış oranı, sevkiyatların günde 2,1 milyon varil oranında devam ettiğini gösteriyor.


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