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Pegasus'tan yüzde 40 indirim

03.09.2024 - 09:38 | Son Güncelleme :
Pegasus'tan yüzde 40 indirim | Genel Haberler

Pegasus, 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerde 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olan uçuşlarda indirim yaptı.

Pegasus indirimli bilet satışına başladı. 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan yurt içi biletler vergiler hariç yüzde 40 oranında indirimle satışa sunuldu.
Alınan biletlerle 17 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Koltuk seçimi yapmak isteyenlere de 100 lira ücret karşılığında seçim hakkı verilecek.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olan seferler kampanya kapsamına alındı.


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