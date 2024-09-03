Pegasus'tan yüzde 40 indirim | Genel Haberler

Pegasus, 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerde 17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olan uçuşlarda indirim yaptı.

Pegasus indirimli bilet satışına başladı. 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan yurt içi biletler vergiler hariç yüzde 40 oranında indirimle satışa sunuldu.

Alınan biletlerle 17 Eylül - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Koltuk seçimi yapmak isteyenlere de 100 lira ücret karşılığında seçim hakkı verilecek.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olan seferler kampanya kapsamına alındı.

Etiketler