Pegasus'tan ucuz uçak bileti

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Pegasus yeni yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı. Şirket, 4-5 Aralık 2024 tarihinde alınan biletlerle 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde yurt dışı biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Kampanya dahilinde 150 bin koltuk ayrıldı.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar:
5€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Londra (GB)-Ankara
Viyana-Ankara
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Çukurova-Köln-Çukurova
Gaziantep-Köln-Gaziantep
İzmir-Üsküp-İzmir
Kayseri-Köln-Kayseri
Londra (GB)-Antalya-
Köln-Elazığ
Duesseldorf-Gaziantep
Londra (GB)-İzmir
Duesseldorf-Kayseri
Rotterdam-Kayseri
Duesseldorf-Samsun
Duesseldorf-Trabzon
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana
Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Viyana
Antalya-Londra (GB)
Antalya-Manchester
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Kopenhag-Konya
Elazığ-Köln
İzmir-Krakow
19€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep
Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Krakow
Ankara-Lizbon
Ankara-Londra (GB)
Ankara-Varşova-Ankara
Antalya-Krakow
Antalya-Varşova-Antalya
İzmir-Lizbon
İzmir-Londra (GB)
İzmir-Varşova-İzmir
Krakow-İzmir
29€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris
Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
Krakow-Ankara
Krakow-Antalya
39€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
Diğer:
Frankfurt-Antalya (1€+vergilerle)
Antalya-Köln (1€+vergilerle)
Zürih-Antalya (1€+vergilerle)
Münih-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)
Frankfurt-Ankara (1€+vergilerle)
Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)
Viyana-Antalya (2€+vergilerle)
Münih-Antalya (2€+vergilerle)
İzmir-Köln (2€+vergilerle)
Antalya-Hannover (2€+vergilerle)
Antalya-Sofya (2€+vergilerle)
Antalya-Billund (2€+vergilerle)
Frankfurt-İzmir (3€+vergilerle)
İzmir-Stuttgart (3€+vergilerle)
Antalya-Stuttgart (3€+vergilerle)
Paris-Antalya (3€+vergilerle)
Manchester-Antalya (3€+vergilerle)
Antalya-Üsküp (3€+vergilerle)
Antalya-Priştine (3€+vergilerle)
Antalya-Tiran (3€+vergilerle)
Duesseldorf-İzmir (4€+vergilerle)
Duesseldorf-Antalya (4€+vergilerle)
Hamburg-Antalya (4€+vergilerle)
Bükreş-Antalya (4€+vergilerle)
Berlin-İzmir (4€+vergilerle)
Berlin-Antalya (4€+vergilerle)
Hannover-Antalya (4€+vergilerle)
Duesseldorf-Ankara (4€+vergilerle)
Leipzig-Antalya (5€+vergilerle)
Antalya-Helsinki (5€+vergilerle)
Manchester-Antalya (5€+vergilerle)
Stuttgart-İzmir (6€+vergilerle)
Stuttgart-Antalya (6€+vergilerle)
Sofya-Antalya (6€+vergilerle)
Antalya-Bükreş (6€+vergilerle)
Helsinki-Antalya (7€+vergilerle)
Antalya-Stockholm (8€+vergilerle)
Üsküp-Antalya (8€+vergilerle)
Antalya-Goteborg (8€+vergilerle)
Priştine-Antalya (8€+vergilerle)
Tiran-Antalya (8€+vergilerle)
Antalya-Viyana (8€+vergilerle)
İzmir-Berlin (9€+vergilerle)
Antalya-Berlin (9€+vergilerle)
Antalya-Hamburg (9€+vergilerle)
İzmir-Duesseldorf (9€+vergilerle)
İzmir-Frankfurt (9€+vergilerle)
Antalya-Paris (9€+vergilerle)
Antalya-Duesseldorf (9€+vergilerle)
Antalya-Frankfurt (9€+vergilerle)
Antalya-Leipzig (9€+vergilerle)
Antalya-Münih (10€+vergilerle)
Antalya-Nürnberg (11€+vergilerle)
Antalya-Zürih (12€+vergilerle)
Londra (GB)-Antalya (12€+vergilerle)
Nürnberg-Antalya (12€+vergilerle)
Köln-İzmir (12€+vergilerle)
Köln-Antalya (13€+vergilerle)
Stockholm-Antalya (14€+vergilerle)
Antalya-Talin (15€+vergilerle)
Goteborg-Antalya (16€+vergilerle)
Kopenhag-Antalya (19€+vergilerle)
Gaziantep-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Kayseri-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Kayseri-Rotterdam (14€+vergilerle)
Konya-Kopenhag (14€+vergilerle)
Samsun-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Trabzon-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Billund-Antalya (19€+vergilerle)
Antalya-Kopenhag (20€+vergilerle)
Antalya-Manchester (9€+vergilerle)
Saraybosna-Antalya (19€+vergilerle)
Antalya-Londra (GB) (19€+vergilerle)
Antalya-Saraybosna (19€+vergilerle)
Talin-Antalya (20€+vergilerle)
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen (26€+vergilerle)