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Pegasus'tan tahliye uçuşlarıyla ilgili açıklama

13.02.2023 - 09:27 | Son Güncelleme :
Pegasus'tan tahliye uçuşlarıyla ilgili açıklama | Genel Haberler

Pegasus Hava Yolları, Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapılması gerektiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, Hatay Havalimanı'ndan uçuşların dün akşam itibarıyla tekrar başladığını ve yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar 12 Şubat akşamı itibarıyla tekrar başlamıştır. Misafirlerimiz, güncel tahliye seferlerimizin duyurularını internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirler.

Misafirlerimizin Hatay’dan yapılacak tahliye uçuşlarına önceden biletleme yapması gerekmektedir. Ücretsiz uçuşlara biletlemeler, internet sitemizden ya da mobil uygulamamızdan yapılabilir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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