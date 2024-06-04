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Pegasus'tan bedava uçak bileti

04.06.2024 - 10:01 | Son Güncelleme :
Pegasus'tan bedava uçak bileti | Genel Haberler

Pegasus, 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde 1 Temmuz-15 Eylül 2024 tarihi aralığında yurt dışı bileti alan müşterilerine bedava bilet veriyor.

Pegasus bir bilet alana bir bilet bedava kampanyasını başlattı. Bugün ve yarın Pegasus'tan 1 Temmuz-15 Eylül tarihi aralığında bilet satın alanlara 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri uçuşlarda geçerli bir adet hediye uçak bileti şifresi kazanıyor.

Satın alınan ilk biletin biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifreniz biletlemede iletişim bilgisi olarak verilen e-posta adresinize gönderiliyor.

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Gelen hediye bilet şifresini 27 Eylül 2024 - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak yurt dışında veya yurt içinde 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanyaya yalnızca Pegasus BolBol üyeleri katılım sağlayabiliyor.

KAMPANYA KAPSAMINDA OLMAYAN UÇUŞLAR:

İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Madinah - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

Trabzon - Cidde - Trabzon

Trabzon - Dammam (SA) - Trabzon

Trabzon - Riyad - Trabzon

Ankara - Madinah - Ankara


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