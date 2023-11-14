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Pegasus yolcu sayısını artırdı

14.11.2023 - 06:46 | Son Güncelleme :
Pegasus yolcu sayısını artırdı | Genel Haberler

Pegasus'un Ekim'de yolcu sayısı yıllık yüzde 13 artış yaşadı.

Pegasus'un Ekim ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 3,01 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,67 milyon seviyesindeydi.

Pegasus'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı yüzde 86,7 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 1,2 puan daha yukarı gelindi.

İç hat yolcu sayısı yüzde 8 artışla 1,07 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 15 artışla 1,94 milyona ulaştı.


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