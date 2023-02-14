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Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi

14.02.2023 - 14:06 | Son Güncelleme :
Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi | Genel Haberler

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 20 bin liraya yükseltildi. Bankalar tanımlamaları gerçekleştirdi ve bugünden itibaren para transferleri 20 bin lira limit üzerinden yapılmaya başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 20 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 5 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 20 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.


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