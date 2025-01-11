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Özelleştirme idaresinden taşınmaz satışına onay

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#Ankara#Taşınmaz#Big Para
Özelleştirme idaresinden taşınmaz satışına onay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:28

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ankara'daki taşınmaz satışı onaylandı.

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Ankara'daki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi'ndeki toplam 103 bin 867,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) ihalede 6 milyar 285 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ortakları Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.

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#Ankara#Taşınmaz#Big Para

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