Özelleştirme İdaresi'nden 7 milyar 500 milyon liralık dev ihale | Genel Haberler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

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