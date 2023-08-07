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Otomotivde ihracat 20 milyar doları aştı

07.08.2023 - 07:20 | Son Güncelleme :
Otomotivde ihracat 20 milyar doları aştı | Genel Haberler

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü temmuzda yüzde 33.2 artışla 2.7 milyar dolar ihracata imza attı.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı da yüzde 16 artışla 20.1 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Türkiye ihracatında 2006-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca kesintisiz ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü olarak gerek temmuz ayında gerek yılın yedi aylık dönemindeki performansımızla sektörel liderliğimiz sürüyor. Geçen ay Türkiye ihracatından yüzde 15.5’lik pay aldık. Ocak-temmuz döneminde ise aldığımız pay yüzde 16 oldu. Temmuz ayında en dikkat çekici artışlar otobüs-minibüs-midibüs, binek otomobil ve çekici ihracatında olurken, ülke bazında Almanya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 127, İtalya’ya yüzde 49, Polonya’ya yüzde 90, İspanya’ya yüzde 96’lık ihracat artışı sağladık” dedi.


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