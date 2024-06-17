Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi | Genel Haberler

OTOMOTİV Sanayi Derneği’nin (OSD) Ocak-Mayıs 2024 verilerine göre, otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi ise 391 bin 932 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.

15 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15.1 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

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SEKTÖRÜN OCAK-MAYIS 2024 KARNESİ

Üretilen toplam araç sayısı: 606.905 (-%2)

İhraç edilen toplam araç sayısı: 417.826 (+%1)

Otomobil + hafif ticari araç satışı 491.482 (+%5)

SATIŞLARDA YERLİ PAYI YÜZDE 31

2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 375 bin 97 adet oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşmişti.

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