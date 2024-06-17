  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi
‹ Önceki Haber Bakan Uraloğlu: Dağlar çelik ağlarla örülüyor Bakan Uraloğlu: Dağlar çelik ağlarla örülüyor Sonraki Haber › Tarım Bakanı’ndan gıda mesajı... 51 yeni bitki tescil edildi Tarım Bakanı’ndan gıda mesajı... 51 yeni bitki tescil edildi

Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi

17.06.2024 - 09:13 | Son Güncelleme :
Otomotiv üretimi yüzde 2 geriledi | Genel Haberler

OTOMOTİV Sanayi Derneği’nin (OSD) Ocak-Mayıs 2024 verilerine göre, otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 606 bin 905 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi ise 391 bin 932 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.

15 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 7 bin 289 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15.1 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 13,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

Haberin Devamı

SEKTÖRÜN OCAK-MAYIS 2024 KARNESİ

Üretilen toplam araç sayısı: 606.905 (-%2) 

İhraç edilen toplam araç sayısı: 417.826 (+%1)

Otomobil + hafif ticari araç satışı 491.482 (+%5)

SATIŞLARDA YERLİ PAYI YÜZDE 31

2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 375 bin 97 adet oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
993 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.