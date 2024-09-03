Otomobil ve hafif ticari araç satışları arttı | Genel Haberler

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yıllık yüzde 0,8 arttı.

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90.134 adet oldu.

ODMD'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,2 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında artarak 762.152 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %3,0 oranında artarak 605.639 adet, hafif ticari araç pazarı ise %9,5 azalarak 156.513 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Ağustos ayında %0,8 ,otomobil pazarı %0,23, hafif ticari araç pazarı ise %2,6 oranında arttı.



• 2024 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ağustos ayına göre %0,8 artarak 90.134 adet oldu.



• 2024 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,23 artarak 69.288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,6 artarak 20.846 adet oldu.



• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %48,9 arttı.



• Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %51,4 artış gösterdi.



• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %41,3 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;



• Pazarın %87,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.



• C segmenti otomobiller 337.348 adetle %55,7 pay,



• B segmenti otomobiller 186.958 adetle %30,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;



• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%55,5 pay, 335.895 adet) oldu.



• SUV otomobilleri, %26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan,



• %17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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Otomobil pazarı motor tipine göre;



• Benzinli otomobil satışları 388.609 adetle %64,2 pay,



• Hibrit otomobil satışları 94.790 adetle %15,7 pay,



• Dizel otomobil satışları 66.754 adetle %11 pay,



• Elektrikli otomobil satışları 51.144 adetle %8,4 pay ve



• Otogazlı otomobil satışları 4.342 adetle %0,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; • 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %130,8 artarak %7 pay, • 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %13,5 azalarak %1,4 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; • 1600cc altındaki otomobil satışları %7,7 azalarak %75,1 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %1,7 azalarak %0,6 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %14,1 azalarak %0,2 pay aldı. Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; • 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 159.289 adetle %26,3 pay, • 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 157.609 adetle %26 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 547.745 adetle %90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 57.894 adetle %9,6 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; • Van gövde tipi %73,1 pay ve 114.377 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; • Kamyonet gövde tipi %14 pay ve 21.973 adetle 2. sırada yer aldı."

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