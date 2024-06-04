Otomobil satışları düşüşte | Genel Haberler

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17azalarak 20.045 adet oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarağından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,0 oranında artarak 471.743 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %10,25 oranında artarak 375.097 adet, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 azalarak 96.646 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mayıs ayında %10,1 ,otomobil pazarı %8,19, hafif ticari araç pazarı ise %17,0 oranında azaldı.

2024 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre %10,1 azalarak 100.305 adet oldu.

2024 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,19 azalarak 80.260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %17,0 azalarak 20.045 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %45,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %48,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %35,6 arttı."

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