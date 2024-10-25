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Oruç Reis, Somali'ye ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Oruç Reis#Somali#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 09:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali’de karşılıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarını destekleyen dev gemi filosundan Oruç Reis, Somali'de araştırma yapmak için harekete geçmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in seferini tamamladığını ve Somali'ye ulaştığını açıkladı.

X platformudan mesaj yayımlayan Bayraktar "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali’de karşılıyoruz" dedi.

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#Oruç Reis#Somali#Gemi

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