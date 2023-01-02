Orta gelirlilere yönelik konut kredisi Çarşamba günü açıklanıyor | Genel Haberler

Orta gelire sahip vatandaşlara verilecek olan konut kredisine ilişkin detaylar 4 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kredisine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2023 saat 10:00'da Ankara'da konut kredisi kampanyasının detayları paylaşılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.

Yapılan açıklama şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır.

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