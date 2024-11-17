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Organize Sanayi Bölgelerinde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

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#Organize Sanayi Bölgesi#Tel-Knoloji#Sanayi
Organize Sanayi Bölgelerinde bu ay 233 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 13:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) başlattıkları süreç kapsamında bu ay 13 günde 233 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu ifade etti.

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​​​​​​​Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 sanayicimiz başvuru yapmıştı. Bu ayki başvurular 13 günde 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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#Organize Sanayi Bölgesi#Tel-Knoloji#Sanayi

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