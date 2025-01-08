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ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman'a kardeşinden cinsel istismar davası

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#Openaı#Sam Altman#Big Para
ChatGPTnin yaratıcısı Sam Altmana kardeşinden cinsel istismar davası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 09:54

OpenAI CEO'su Sam Altman kız kardeşinin kendisine açtığı cinsel istismar davasındaki iddiaların 'Tamamen gerçek dışı' olduğunu iddia etti.

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Yapay zeka robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, ünlü CEO'nun kendisine birkaç yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Milyarder teknoloji CEO'su ve ailesi, bu iddianın "gerçek dışı" olduğunu ve Ann'in "zihinsel sağlık sorunları" yaşadığını iddia etti.

Ann Altman, Missouri Doğu Bölgesi federal mahkemesine açtığı davada, kardeşi Sam Altman'ın kendisine aile evlerinde 1997'den 2006'ya kadar istismar ettiğini iddia etti. Ann Altman ilk istismar olayının olduğunda kendisi üç, Sam ise 12 yaşında olduğunu ifade etti.

Dava dilekçesinde istismarın haftada birkaç kez gerçekleştiği ve Altman'ın kız kardeşini manşüle ettiği belirtildi. Dilekçede istismarın Altman'ın yetişkin olduktan sonra bile bir süre devam ettiği öne sürüldü.

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OpenAI CEO'su Sam Altman, annesi Connie ve kardeşleri Jack ve Max ile birlikte yaptığı ortak açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Ailemiz Annie'yi seviyor" ifadesi yer alırken, Annie'nin zihinsel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi. Açıklamada ailenin Annie'yi desteklemek ve istikrar bulmasına yardımcı olmak için birçok yol denediği de öne sürüldü.

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#Openaı#Sam Altman#Big Para

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