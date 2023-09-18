Önemli kripto para platformlarından biri işlemlerini durdurdu | Genel Haberler

Kripto para platformu JPEX, Hong Kong polisinin devam eden soruşturması sırasında bazı işlemleri durdurdu.

Kullanıcılar Pazartesi gününden itibaren Earn Trading arayüzünde yeni siparişler veremeyecek. Açıklamada, JPEX'in likidite sıkıntısını çözmek için üçüncü taraf piyasa yapıcılarla görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Hong Kong polisi, piyasa düzenleyicisi Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun yönlendirmesi sonrasında JPEX'i araştırıyor. SFC, firmanın şehirde lisanssız bir kuruluş olarak faaliyet gösterdiğini söyledi; bu, ülkenin daha fazla bireysel yatırımcıyı cezbederek Hong Kong'un bir kripto merkezi olarak varlığını artırma çabalarını artırmasından bu yana gözlemci tarafından yapılan bu tür ilk uyarıydı.

JPEX, Hong Kong yetkililerinin soruşturmalarının ardından piyasa yapıcıların fonlarını dondurduğunu açıkladı. Earn Trading'deki mevcut siparişlerin, ürünün vadesi gelene kadar devam edeceği belirtildi. JPEX yorum talebine yanıt vermedi.

Yerel basında çıkan haberlere ve HK01'deki bir görüntüye göre Hong Kong polisi, JPEX soruşturmasıyla bağlantılı olarak ünlü Joseph Lam Chok'u tutukladı ve polis memurlarının kutuları ayrı bir araca taşıdığı görüldü.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamaya göre, dört erkek ve iki kadın tutuklandı ve "dolandırıcılık komplosu" yapmaktan şüpheleniliyor. Yetkililer şu ana kadar JPEX hakkında 1 milyar Hong Kong (127 milyon dolar) tutarında 1.408 şikayet aldı. Polis, operasyonun devam ettiğini ve daha fazla tutuklamanın yapılabileceğini ekledi.

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