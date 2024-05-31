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Olpak: Büyümede yatırım harcamalarındaki artış önemli

31.05.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
Olpak: Büyümede yatırım harcamalarındaki artış önemli | Genel Haberler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı 1. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarının talep tarafında yüzde 10,3 artışla en yüksek büyüme gösteren yatırım harcamalarının, üretimin devamı açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“İş dünyası olarak 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme gerçekleşmesini olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz. Dünyada merkez bankası faizlerinin hala yüksek olduğu, küresel büyüme ve ticaret görünümünün tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, yurt içinde hem depremin yaralarının sarılmaya hem de enflasyonun indirilmeye çalışıldığı bir dönemde, 2024 yılına da güçlü bir pozitif büyüme ile başlamak önemli.

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Büyümenin arz tarafını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; büyümeye tüm sektörlerin pozitif katkı vermesi, büyümenin genele yansıması bakımından değerli. İnşaat sektörü 11,1 ile büyümenin temel sürükleyicisi olurken, sanayi, bilgi iletişim, mesleki, idari ve destek hizmetleri de büyümeye yüzde 5 bandında katkı veren diğer sektörler olarak öne çıkıyor.

Büyümenin talep tarafına baktığımızda ise; yatırım harcamalarının yüzde 10,3 ile en yüksek büyüyen alt kalem olduğunu görüyoruz. Geçmiş yıldan itibaren ağırlığı azalsa da tüketim harcamaları yüzde 7,3 büyüdü. Net ihracat ise büyümeye yüzde 1,6 katkı yaparak olumlu performans göstermeye devam etti.

Açıklanan veriler, 2024 yılının geri kalan dönemi için iş dünyamıza ümit ve güven aşıladı. Önümüzdeki süreçte küresel olarak zorlu dönemin hala devam edeceğini görüyoruz. Bir yandan enflasyonu indirmeye yönelik finansal istikrar politikalarına devam ederken, bir yandan da alt parametreleri dengeli bir büyümeden feragat etmememiz gereken bir dönemdeyiz. Yılın geri kalanında, iç tüketimin büyümeye katkısının bir miktar daha gerilemesini bekliyoruz. Böyle bir ortamda, sanayi sektörü ve ihracata dayalı üretim modeli daha fazla önem kazanacak. Hane halkı tüketiminin azalmaya başladığı bir dönemde, bu azalmayı özellikle tüketim malı ithalatını daha da azaltarak gerçekleştirmek de önemli.”


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