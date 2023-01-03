‘Ocak ve şubatta ekmeğe zam yok’ | Genel Haberler

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz” dedi.

Ekmek fiyatlarına zam yapılacağına dair iddialara net yanıt geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ocak ve Şubat ayında ekmeğe zam olmadığını söyledi.

Balcı, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘SONRASINA BAKARIZ’

“Kasım ayından itibaren birçok ilde 200 gram ekmek 5 liraya satılıyor. Yani bir kilo ekmek 25 lira. Çalışanlara yapılan ücret farkını ekmeğe yansıtmamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ocak-şubat aylarında zam düşünülmüyor. Ekmeğin kilogramı yine 25 liradan devam edecek diye düşünüyorum. Daha sonraki aylarda fiyatı muhafaza etmek istiyoruz, tabi daha sonra ülke şartlarına göre ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Ekmek konusunda geçmiş yıllarda nasıl gerekli hassasiyet gösterildiyse, aynı özeni göstereceğiz.

Kadınların günde 200 gram, erkeklerin de 250 gram ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmek B1, B3 ve B6 vitaminleri açısından oldukça zengin doyurucu bir gıda. Vitaminlerin yanı sıra selenyum, demir, magnezyum, çinko, gibi elementler de içeriyor. İnsanlar günlük enerji ihtiyacının çoğunu tahıllar yoluyla alıyor. Burada ekmeğin rolü çok fazla. Türkiye’de her gün 101.2 milyon adet ekmek üretiliyor, 95.2 milyon adet ekmek tüketiliyor ve 5.95 milyon adet ekmek de israf ediliyor. Yani bir kişi günde 224 gram, yılda 81.76 kilo ekmek tüketiyor.”

ANKARA’DA DA ARTIK 5 LİRA

- Başkan Halil İbrahim Balcı, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, İzmir gibi illerde 5 lira olan ekmek fiyatının artık Ankara’da da 4 liradan 5 liraya yükseldiğini söyledi. Balcı, “Son 4 aydır diğer illerde uygulanan fiyat, Ankara’da da uygulanmış oldu. Her il kendi maliyet hesabını yapıyor. Ankara’da zamlı fiyat uygulamasının gecikmeli olmasının sebebi bu” dedi.

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