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Nüfus İdaresi'nden sürücü belgesi uyarısı... Son tarih 31 Aralık

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#Sürücü Belgesi#Belge#Nüfus İdaresi
Nüfus İdaresinden sürücü belgesi uyarısı... Son tarih 31 Aralık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 10:43

Nüfus İdaresi sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihinin 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

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#Sürücü Belgesi#Belge#Nüfus İdaresi

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