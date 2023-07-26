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Nissan'dan elektrikli araç girişimine dev yatırım

26.07.2023 - 09:33 | Son Güncelleme :
Nissan'dan elektrikli araç girişimine dev yatırım | Genel Haberler

Nissan, Renault SA'nın elektrikli araç girişimi Ampere'ye yatırım yapma planlarını tamamladı.

 Nissan Motor Co., sorunlu otomotiv ittifakını yeniden dengelemek için aylarca süren müzakereleri tamamlayarak, Renault SA'nın elektrikli araç girişimi Ampere'ye yatırım yapma planlarını tamamladı.

 Şirketler, Nissan'ın işletmeye 600 milyon euro (663 milyon dolar) kadar yatırım yapacağını açıkladı. Ayrı bir gelişmede ikili, Renault'nun Nissan'daki sahipliğini yüzde 15'e düşürmesi ve mevcut %43'lük hissesinin geri kalanını bir Fransız tröstüne yatırması için bir anlaşmayı resmileştirdi.

 Renault CEO'su Luca de Meo yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmalar, yüz milyonlarca değer yaratma potansiyeli olan kilit pazarlarda dünya çapındaki ticari operasyonları yeniden etkinleştirmek için bize sağlam bir temel sağlıyor" Bize günümüzün hızla gelişen ortamında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz stratejik çevikliği veriyorlar." dedi.

 Ampere anlaşması, De Meo'nun stratejisi için bir güvenoyu. Daha küçük ortak Mitsubishi Motors Corp.'un da dahil olduğu Fransız-Japon ittifakını düzeltmeye çalışırken, elektrikli araçlara geçişle daha iyi başa çıkmak ve karları artırmak için üreticinin kurumsal yapısını yeniliyor. Anlaşmanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.


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