Nissan ve Honda'dan dev işbirliği! Tesla'ya rakip mi geliyor? | Genel Haberler

Japonya'nın önde gelen otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, Jelektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojisi geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Nissan Motor Co. ve Honda Motor Co.'nun üst yöneticileri ,Tokyo'da bir basın toplantısında bir araya gelerek elektrikli otomobil üretimi ve araçlarda yapay zeka kullanımında işbirliği için görüşmelere başladıklarını duyurdu. Görüşme açıklamasıyla dün Honda ve Nissan hisseleri Tokyo borsasında yükseldi.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, karbon emisyonları ve iklim değişikliğiyle ilgili endişeler arttıkça, benzinli veya dizel motorlu araçlar yerine elektrikli araçlara odaklanıyor. Japonlar, kısmen içten yanmalı motor ürünlerinde tarihsel olarak çok başarılı oldukları için Tesla gibi dünyanın elektrikli otomobik üreten bazı güçlü rakiplerinden bazılarının gerisinde kaldılar. Özellikle BYD gibi Çinli şirketler, elektrikli otomobil pazarında büyük bir üstünlük sağlarken, Japon şirketler Çinli rakipleri ve ABD'li Tesla ile rekabet etmekte oldukça zorlanıyor.

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