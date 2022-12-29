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Ne zaman maaş bağlanacak? SGK'dan EYT açıklaması

29.12.2022 - 14:05 | Son Güncelleme :
Ne zaman maaş bağlanacak? SGK'dan EYT açıklaması | Genel Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. SGK, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak yasal düzenlemenin devreye girmeden aylık bağlamanın yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

SGK ayrıca vatandaşları yanıltacak açıklamalarda bulunan, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğini, açıklama yapılacaksa SGK'nın yapacağını belirtti.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için
yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI


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