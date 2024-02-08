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Nakliye devine Kızıldeniz şoku! Kârı sert düştü

08.02.2024 - 13:02 | Son Güncelleme :
Nakliye devine Kızıldeniz şoku! Kârı sert düştü | Genel Haberler

Danimarka merkezli nakliye devi Maersk, 2023'te net kârında büyük bir düşüş olduğunu açıkladı. Şirket, Yemenli isyancıların Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle 2024 yılını belirsizliklerin hakim olduğu bir yıl olarak niteledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Danimarkalı nakliye devi Maersk, net kârının geçen yıl 3,8 milyar dolara ulaştığını ancak 2022'de kaydedilen 29,2 milyar dolarlık kârdan keskin bir düşüş yaşandığını söyledi. Firmanın geliri de tahminlerin biraz üzerinde kalarak önceki yılın 81,5 milyar dolarından 51 milyar dolara ulaştı. Grup, temel kârına (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) ilişkin 2024 tahminini 1 milyar ila 6 milyar dolar aralığına düşürdü.

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Maersk, "Kızıldeniz'deki nakliye kesintilerinin süresi ve derecesi konusunda yüksek belirsizlik devam ediyor. Maersk ve diğer nakliye şirketleri, Yemen'deki Husi'lerin İsrail tarafından katliama uğrayan Gazze halkına destek amacıyla ticaret gemilerine saldırması üzerine Kızıldeniz geçişlerini askıya aldı. Afrika'nın güney ucundaki daha uzun ve daha maliyetli rota şirketlerin geçici olarak tercihi oldu. Kızıldeniz normalde küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sini taşıyor.


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