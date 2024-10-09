Musk'tan milyarderlere suçlama: Korkuyorlar

Haberin Devamı

Musk, sosyal medya uygulaması X üzerinden Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve 120 kişinin cinsel istismarla suçladığı "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin, ABD Başkanı seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris’e destek olduğunu savundu.

Harris'in arkasındaki milyarderlerden bazılarının bu sebeple Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia eden Musk, "Bence Kamala'nın bu kadar çok destek almasının bir nedeni de Trump'ın kazanması halinde Epstein'in müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması." dedi.

Musk, Microsoft'un kurucusu Gates ve LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ı, Epstein'ın müşteri listesinin yayınlanmasından korktuğu iddia edilen milyarderlerden ikisi olarak gösterdi.

Haberin Devamı

Gates ve Hoffman, Demokratların önemli bağışçıları arasında yer alıyor.

Hoffman'ın ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide olmadığına işaret eden Musk, "Ancak bence Epstein konusunda gerçekten endişeli. Adalet Bakanlığının gerçekten ilerleme kaydedebileceğinden korkuyor." ifadelerini kullandı.

Musk, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer alanların yargılandığına dikkati çekerek Epstein ile ilişkisi olanların cezasız kalmasının akıllara durgunluk veren bir durum olduğunu dile getirdi.

Epstein'ın suçlarına ilişkin video kanıtları iddialarıyla ilgili olarak Musk, "Diddy ve Epstein arasında muhtemelen birkaç bin saatlik görüntü var." diye konuştu.

Musk, Trump'ı neden desteklediğinden bahsederek "Benim görüşüm, eğer Trump bu seçimi kazanamazsa bu, bizim yapacağımız son seçim olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında ülkeye giren milyonlarca göçmene eninde sonunda vatandaşlık verileceğini savunan Musk, bu durumun gelecekteki oyları kalıcı olarak etkileyeceğinden korktuğunu söyledi.

Musk, bir dönem daha Demokratların yönetimde kalması halinde çok sayıda yasadışı göçmenin yasallaştırılacağını öne sürerek "Her kararsız eyalete yüz binlerce insan koyarsanız ne olur? Bir sonraki seçimde kararsız eyalet olmayacak ve burası tek partili bir ülke olacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.